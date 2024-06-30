Yemlihalılara konforlu yol satış yeri vaadi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; dünyaca ünlü Yamula Patlıcanın üretildiği ve yerinde satışının yapıldığı Kayseri-Ankara karayolu üzerindeki Yemliha bölgesinde üreticilerle bir araya gelerek, modern ve konforlu satış yerleri konusunda açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetleri çerçevesinde şehrin önemli yöresel değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda yerel ürünlerin üretimi ve tanıtımına önemli katkılar veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin en önemli yöresel ürünlerinden olan Yamula Patlıcanı’nın yetiştirildiği Yemliha’yı ziyaret etti. Burada yöresel ürünler satan üreticiler ile bir araya gelen Başkan Memduh Büyükkılıç, kent merkezi ve ilçelerdeki yöresel değerlerin bilinmesinin hem şehre hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Öte yandan üreticiyi her zaman desteklediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, Valilik ve Karayolları ile işbirliği halinde modern ve konforlu satış yerleri hazırladıklarını ve şehirlerarası karayolunda seyahat güvenliğini sağlamış olduklarını kaydetti. Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu :

“Kayseri-Ankara karayolu üzerinde Yemliha bölgesindeki üreticilerimizle bir araya geldim. Dünyaca ünlü Yamula Patlıcanın üretildiği ve yerinde satışının yapıldığı bölgede hem üreticilerimizi hem de yol güvenliğini düşünerek Valilik ve Karayolları ile işbirliği halinde modern ve konforlu satış yerleri hazırladık. Böylece, şehrimizin tarım değerine sahip çıkmış, üreticimizi korumuş ve şehirlerarası karayolunda seyahat güvenliğini sağlamış olacağız.”