  • Haberler
  • Asayiş
  • Uygulama sırasında polis memuruna çarpıp kaçan şahıs tutuklandı

Uygulama sırasında polis memuruna çarpıp kaçan şahıs tutuklandı

Kayseri'de 28 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen alkol uygulaması sırasında polis memurunu yaralayıp kaçan şahıs tutuklandı.

Uygulama sırasında polis memuruna çarpıp kaçan şahıs tutuklandı

Kayseri’de 28 Haziran 2024 Cuma günü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkol uygulaması sırasında polisin dur ihtarına uymayarak polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep verip olay yerinden kaçan F.A. (36) olaydan kısa süre sonra ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında yakalandı.

Tutuklanan Şahsın emniyetteki işlemleri sırasında ehliyetinin olmadığı ve başkasının aracını kullandığı tespit edildi. şahsa Hırsızlık, uyuşturucu Madde Kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Öte yandan araç sahibi H.A. hakkında ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 43 bin 275 lira para cezası uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Personelimiz tedavisinin ardından taburcu edilmiştir.  Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken tedavisinde emeği gecen sağlık personellerine teşekkür ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
İstek parça yüzünden düğün kana bulandı
Kazada hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek toprağa verildi
Kazada hayatını kaybeden antrenör Murat Şimşek toprağa verildi
Kayseri'de 6. kattan düşen gencin burnu bile kanamadı
Kayseri'de 6. kattan düşen gencin burnu bile kanamadı
Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Tanıtım Toplantısı yapıldı
Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas OSB Tanıtım Toplantısı yapıldı
Özhaseki: 'Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız'
Özhaseki: 'Dünyayı en az kirleten ülkelerin başındayız'
Kayseri Park AVM'de kadınlar birbirine girdi
Kayseri Park AVM'de kadınlar birbirine girdi