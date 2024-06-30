Uygulama sırasında polis memuruna çarpıp kaçan şahıs tutuklandı
Kayseri'de 28 Haziran Cuma günü gerçekleştirilen alkol uygulaması sırasında polis memurunu yaralayıp kaçan şahıs tutuklandı.
Kayseri’de 28 Haziran 2024 Cuma günü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen alkol uygulaması sırasında polisin dur ihtarına uymayarak polis memuruna çarparak yaralanmasına sebep verip olay yerinden kaçan F.A. (36) olaydan kısa süre sonra ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında yakalandı.
Tutuklanan Şahsın emniyetteki işlemleri sırasında ehliyetinin olmadığı ve başkasının aracını kullandığı tespit edildi. şahsa Hırsızlık, uyuşturucu Madde Kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve 6284 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.
Şahıs işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Öte yandan araç sahibi H.A. hakkında ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak suçundan 43 bin 275 lira para cezası uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Personelimiz tedavisinin ardından taburcu edilmiştir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken tedavisinde emeği gecen sağlık personellerine teşekkür ediyoruz” denildi.