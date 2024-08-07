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Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen'i makamında kabul etti.

Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den Başkan Büyükkılıç'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen’i makamında kabul etti.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen, Başkan Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Esen’e yeni görevinde başarılar dileyerek, “Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Coşkun Esen belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyareti için İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a eğitim alanında yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, uyum içerisinde çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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