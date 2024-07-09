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Yönetici'nin eşini öldüren bina sakininin akıl sağlığı yerinde çıktı

Kayseri'de, iddiaya göre husumetli olduğu yöneticinin eşi, N.Ç.'yi (39) bıçaklayarak öldüren M.K.'nin (27) yargılandığı davada savcı, sanık hakkında 'Canavarca hisle kadını öldürme' ve 'Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza almasını istedi.

Yönetici'nin eşini öldüren bina sakininin akıl sağlığı yerinde çıktı
Kayseri GündemEditör

 

Olay, 14 Ekim 2022'de Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanda yönetici olan M.Ç. ile karşı komşuları arasında husumet oluştu. M.Ç.’nin eşi N.Ç., binanın önüne çıktığında, karşı komşuları K.K. ile karşılaştı. İki çocuk annesi N.Ç., M.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan N.Ç., hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.K. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. Tutuklu sanık M.K.’nin yargılanmasına devam edildi. 

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık M.K. ile ölen N.Ç.’nin ailesi katıldı. Bir önceki duruşmada talep edilen sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı. Mahkemeye Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan sanık M. K., “Olay esnasında kendimde değildim. Çocuklara karşı eylemim olmadı. Yeniden akıl sağlığı raporu alınmasını ve beraatimi istiyorum” dedi. Müştekiler sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Savcı mütalaasında sanığın ‘Canavarca hisle kadın öldürme’ ve ‘Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından cezalandırılmasını istedi. Öte yandan mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi
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