Yeni yapılan yollara 'bisiklet yolu' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Şimşek Bulvarı’nı Nalçik Bulvarı’na bağlantı çalışmaları çerçevesinde yapılan yeni yola ilave edilen bisiklet yolunda incelemelerde bulundu.

Kent merkezi ve kırsalda yatırım ve projelerini hızla sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayserililerin ulaşım konforunu arttırmak için yeni yol ve bisiklet yolu yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Kente yeni bisiklet yolları kazandırılmasına ayrı bir önem veren Büyükkılıç, bu çerçevede Mustafa Şimşek Bulvarı-Nalçik Bulvarı (Malatya yolu) bağlantı çalışmaları çerçevesinde yapılan yeni yol ile birlikte hayata geçirilen ve yüzde 80 oranında tamamlanan bisiklet yolunda incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İncelemeleri esnasında açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Kayseri’nin bisiklet kullanımı açısından müsait bir şehir olduğunu ve bunu her zaman için önemsediklerini ifade etti. Büyükkılıç, daha önceki dönemlerde yapılmış olan yollara bisiklet yolları eklemeye çalışıp orada bir güzergâh oluşturmaya çalışırken, yeni yapılan yolları da mutlaka bisiklet yolu ekleyerek hayata geçirdiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, sağlık ve çevre açısından bisiklet ile ilgili çalışmalara önem verdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Mustafa Şimşek Bulvarımızın Malatya’ya bağlandığı kısma geldiğimiz bölgede de gördüğümüz gibi bisiklet yolu da eklenmiş, daha sonra kaldırım boyutu bu şekliyle yolumuz vatandaşımızın hizmetine sunulmuş oluyor. İnşallah hem sağlık açısından hem çevrecilik açısından bisikletle ilgili Kayseri’mizde yaptığımız çalışmalara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızı da bu yönde teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizi de zaman zaman bisikletle ödüllendirmeye çalışıyoruz. Amacımız bir kültür oluşturmak. Hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”