Yeni yılla Yıldız Dağı'nda kayak heyecanı başladı

Türkiye'nin en genç kayak tesislerinden birisi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kayak heyecanı başladı.

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  • 01.01.2024 10:58
  • Güncelleme: 01.01.2024 10:58
Yeni yılla Yıldız Dağı'nda kayak heyecanı başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin en genç kayak tesislerinden birisi olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kayak heyecanı başladı.

Sivas’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, kayak severleri ağırlamaya başladı. Dünya Kayak Federasyonu (FIS) standartlarına uygun kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar bulunan kayak tesisi, tatili fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı. Aileleri ile birlikte kayak yapmak için gelen çocuklar, buz pateni pistinde gönüllerince eğlendi.

Tatili Yıldız Dağı’nda geçirmek istediklerini belirten Kürşat Özkaynar, “Sezonun açılmasıyla beraber hafta sonları Yıldız Dağı Kayak Merkezi’ne geliyoruz. Özellikle çocukla buz pateninde çok eğleniyorlar. Görevli arkadaşlarımız bizimle çok ilgileniyorlar. İmkânları gerçekten çok güzel. Şimdi kızağa, ardından da telesiyeje geçeceğiz. Bizim için de iyi bir etkinlik oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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