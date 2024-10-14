Yeniden Refah İl Başkanından, 'meclis üyelerine kanca' iddiası

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Abdullah Turaç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı.

Belediye meclislerinde meclis üyelerine mobbing uygulandığını iddia eden Başkan Turaç, “Yedincisi düzenlenen Kitap Fuarı'nın Kayserimize faydalı olduğunu ve ilgi alakanın da çok güzel olduğunu gördük. Türkiye'de okuma oranları yüzde doksan yedi artmış durumda ve bu durum bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Eğitimli toplum haline geldik. Zamanında okunmayan bi milletiz diyolardı ve ne kadar okuduğumuzu oranlardan görüyoruz. Bu da gerçekten mutlu edici bi durumdur. İnşallah daha güzel ve devam edici olur diye temenni ediyorum. Bizim milli görüş davasında, görev verilir görev istenmez. Bizim kapımız herkese açıktır. Bundan yana hiç kimsenin şüphesi olmasın. Talep çok fazla zamanında göreceksiniz. Keşke belediyeleri alsaydık da daha iyi hizmet verebilseydik. Bize de farklı duyumlar geliyor 33 tane alnının akıyla seçilmiş, vatandaşın seçmiş olduğu meclis üyelerine bazı ilçelerde mobbing uygulanarak kendi taraflarına çekmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Bu olay ne siyasi etiğe sığar ne de siyasi ahlaka girer. Siyaset nezaket gerektirir. Bu olayları duyuyoruz kimine farklı şeyler teklif ediliyor. Böyle bi girişim içinde olduklarını duydum. Korkunun ecele faydası yoktur. Yeniden Refah partisi tekrardan geliyor. Bizleri eleştirmektense siz kendinizi sorgulayın.“ şeklinde konuştu.