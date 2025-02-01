Yenidoğan Çetesi'ndeki Kayserili doktor yaşamına son verdi

İstanbul’da yeni doğan bebekleri daha önce anlaştıkları hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin ikinci isminin olan 43 yaşında Kayserili doktor İlker Gönen olduğu öğrenilmişti. Yenidoğan çetesi davasında, örgütün iki numaralı ismi olarak bilinen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamına son verdi. 177 yıla kadar hapis cezası istemiyle Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu kalan Gönen'in bileklerini kestiği ve kurtarılamadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.