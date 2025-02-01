Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Umut verici bir oyun

Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarının açıklamalarında bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, “Umut verici bir oyunla puanları bölüştük. Son dakikalarda kaçırdığımız poisyonlar var, 3 puanı almak elde değildi. İyi bir takımız, daha iyi olacağız. Hocamızın verdiği çok önemli etkiler var. Taraftarın desteği muhteşemdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu takımı anca bu kadar itebilirlerdi. Taraftarın 12’nci adam olduğunu bir kere daha gördük. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Kayserispor, Kayseri’nin çok önemli bşr markası. Bu takımı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Soyunma odasında futbolcularımızı çok motive gördüm. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Demoralize oluyorlardı. Ama şimdi gördük ki içeride güzel bir hava var. Bu havanın olumlu yansıyacağını ileriki günlerde daha iyi göreceğiz. Daha iyi olacağız” diye konuştu. Asbaşkan Rıza Erkut Yurdemi ise, “Bugün sahada güçlü bir takım güçlü bir kondisyon vardı. Biz bugün 2 puan kaybettik. Bugünden sonra çok farklı bir Kayserispor izleyeceğinizi taahhüt ediyoruz. Bu takım düşmeyecek. Bu sene lige güvenle yanaşacağız. Kayseri halkına bu sene ligde kalmayı armağan edeceğiz. Gelecek sene yapılan transferlerle çok daha güzel bir seneryo çizeceğiz” diye belirtti.