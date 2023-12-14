Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sertifikaları dağıtıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi’ tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan 8 kişiye sertifikaları verildi.

2023 yılı 3’üncü. dönem İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda düzenlenen eğitim, Kayseri Büyükşehir Belediye Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevli Veteriner Hekimler tarafından verilen eğitimde; sokak hayvanlarının korunması, beslenmesi, zoonoz hastalıklar, yaşadıkları ortamların iyileştirilmesi gibi konular ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 8 katılımcıya sertifikaları verildi.