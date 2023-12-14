Büyükşehir'den mobilyanın başkenti Kayseri'de 'özel' kurs

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. mobilyanın başkenti Kayseri’de mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için istihdam garantili Overlok Makineci Kursu kayıtlarına başladı.

Kentin muhtelif yerlerindeki tesislerinde çeşitli branşlarda düzenlediği mesleki eğitim, kurs ve kültür-sanat etkinlikleri ile on binlerce vatandaşa hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yine özel bir çalışmaya daha imza atıyor. Türkiye’nin en önemli mobilya kentlerinin başında yer alan Kayseri’de mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için Overlok Makineci Kursu açan KAYMEK tarafından, kurs kayıtlarının başladığı duyuruldu. Mobilyanın başkenti Kayseri’de KAYMEK tarafından, mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için istihdam garantili mobilya terziliği olan Overlok Makineci Kursu kayıtları başladı. Kayseri Kariyer Merkezi’nin de katkılarıyla açılan kursa 18-35 yaş arası tüm vatandaşlar kaymekonline.com adresinden başvuruda bulunabilecek. KAYMEK Sümer Tesisleri’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek olan eğitimler yüz yüze yapılacak.

Kurs hakkında vatandaşlar, 0 352 337 37 88 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.