Büyükşehir'den mobilyanın başkenti Kayseri'de 'özel' kurs

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. mobilyanın başkenti Kayseri'de mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için istihdam garantili Overlok Makineci Kursu kayıtlarına başladı.

PAYLAŞ
  • 14.12.2023 14:08
  • Güncelleme: 14.12.2023 15:59
Büyükşehir'den mobilyanın başkenti Kayseri'de 'özel' kurs
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. mobilyanın başkenti Kayseri’de mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için istihdam garantili Overlok Makineci Kursu kayıtlarına başladı.

Kentin muhtelif yerlerindeki tesislerinde çeşitli branşlarda düzenlediği mesleki eğitim, kurs ve kültür-sanat etkinlikleri ile on binlerce vatandaşa hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), yine özel bir çalışmaya daha imza atıyor. Türkiye’nin en önemli mobilya kentlerinin başında yer alan Kayseri’de mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için Overlok Makineci Kursu açan KAYMEK tarafından, kurs kayıtlarının başladığı duyuruldu. Mobilyanın başkenti Kayseri’de KAYMEK tarafından, mobilya üretimi yapan firmalara ara eleman yetiştirmek için istihdam garantili mobilya terziliği olan Overlok Makineci Kursu kayıtları başladı. Kayseri Kariyer Merkezi’nin de katkılarıyla açılan kursa 18-35 yaş arası tüm vatandaşlar kaymekonline.com adresinden başvuruda bulunabilecek. KAYMEK Sümer Tesisleri’nde ücretsiz olarak gerçekleşecek olan eğitimler yüz yüze yapılacak.

Kurs hakkında vatandaşlar, 0 352 337 37 88 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Mutfak Sanatları Merkezi'nde sona yaklaşıldı

'Mutfak Sanatları Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sertifikaları dağıtıldı

Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Sertifikaları dağıtıldı

Başkan Yalçın'dan 'adaylık' açıklaması

Başkan Yalçın'dan 'adaylık' açıklaması

Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes, Türkiye'deki yegâne kayak merkezlerinden biri'

Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes, Türkiye'deki yegâne kayak merkezlerinden biri'

Milletvekili Genç'ten Milli Savunma Sanayi Lisesi talebi

Milletvekili Genç’ten Milli Savunma Sanayi Lisesi talebi

Gün pastaları satışta

Gün pastaları satışta

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
'Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara'

'Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara'

5
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

6
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Ataş, Pınarbaşı ve Sarız Doğalgazı'nı Pekştirdi

Milletvekili Ataş, Pınarbaşı ve Sarız Doğalgazı'nı Pekştirdi

Kayseri 'Büyük Filistin Yürüyüşüne' hazırlanıyor

Kayseri 'Büyük Filistin Yürüyüşüne' hazırlanıyor

DAHA FAZLA
Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Sobayı yakmak isterken kendini yaktı

Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde Sona Doğru

Ömer-Ülfet Hisar Aile Sağlığı Merkezi'nde Sona Doğru

Başkan Yalçın: 'Talas'ta iyi bir sınav verdik'

Başkan Yalçın: 'Talas'ta iyi bir sınav verdik'

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Uzun süre tablet ve bilgisayar kullanımı erken ergenliğe yol açabilir

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi

Cinayete kurban giden şahıs toprağa verildi