Yerel seçim seçmen listeleri askıya çıktı

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

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  • 04.01.2024 16:00
  • Güncelleme: 04.01.2024 16:40
Yerel seçim seçmen listeleri askıya çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde oy kullanacak olan vatandaşların listeleri muhtarlıklara iletildi. Bugün muhtarlıklarda askıya çıkan seçmen listelerinde vatandaşlar nerede ve hangi sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebilecek. Seçmen listeleri 17 Ocak 2024 tarihine kadar muhtarlıklarda askıda olacak.

Seçmen listelerini muhtarlığa asan Yıldırım Beyazıt Mahalle Muhtarı Gonca Kaan, “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için Yüksek Seçim Kurulu’nda gelmiş olan askı listelerimizi muhtarlıklarımıza asmış bulunmaktayız. Bugün itibariyle astığımız listemiz 2 hafta boyunca muhtarlıklarımızda olacaktır. Burada ismi var mı? Yok mu? diye öğrenmek isteyen vatandaşlarımızı muhtarlıklarımıza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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