Yerel seçimler için 5 bin 560 kolluk kuvveti görevlendirildi

Yarın yapılacak olan 2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri’nde; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, 4 bin 106’sı polis ve bin 454’ü jandarma olmak üzere 5 bin 560 personel görev alacak.

4 bin 106 polisin 3 bin 574’ü merkez ilçelerde görev alırken 532’si ise çevre ilçelerde görev alacak ve kırsalın büyük bir bölümü de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı bin 454 jandarma personelinin kontrolünde olacak.