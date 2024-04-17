‘Yerel Seçimler Matbaa Sektörüne cansuyu oldu’

Kayseri’de yerel seçimlerde muhtarlık yarışına giren yaklaşık beşyüz adayın ortalama 50 bin liralık reklam ve tanıtım harcamasında bulunduğunu ifade eden Kayseri Ticaret Odası Matbaacılar Komitesi Üyesi Ahmet Şapcı, muhtarların yaptırmış olduğu afiş, broşür ve oy pusulaları basımının sektörü bir iki aylığına da olsa canlandırdığını belirtti.

Aynı zamanda Kayseri’de belediye başkanlığı için yarışan adayların da yüksek miktarlarda tanıtım afiş, ilan, broşür ve promosyon ürünleri yaptırıp dağıttığını ifade eden Şapcı, yaklaşık yüz adayın belediye başkanlığı için yarıştığı bu seçimde başkan adaylarının tanıtım ve reklamları için milyonlarca lira harcadıklarını vurguladı.

Yüz milyonu aşan oy pusulası, zarf ve kaşeleri de hesaba kattığımızda, sektörün altın bir dönem yaşadığını ifade eden Şapcı, reklam ve matbaacıların ‘ah keşke her yıl seçim olsa’ dediklerini belirtti.

Sektörün her geçen gün kan kaybettiği, hammadde ve personel maliyetlerinin çok yükseldiği bir dönemde 31 Martta gerçekleştirilen yerel seçimlerde muhtarlık ve başkanlık yarışı içinde yarışan adayların sektöre can suyu olduğunu belirten Matbaacılık Komitesi üyesi Ahmet Şapcı, bu yoğun temponun aynı zamanda sektörde yeni yatırımlar ortaya çıkaracağını ifade etti.

