Dikkatsizlik kazaya neden oldu Çarptığı minibüsü devirdi
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobil, çarptığı minibüsü devirdi.
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde kavşaktan kontrolsüz çıkan otomobil, çarptığı minibüsü devirdi.
İlçeye bağlı Yediağaç Mahallesi Sakar Eşmecik Caddesi ile Organize Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada; otomobil kavşaktan kontrolsüz çıkınca minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs içerisinde bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, ambulansta tedavi edildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Devrilen minibüste çekici ile kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.