Yerköy-Kayseri-Gömeç Hattında İlaçlama Uyarısı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Yerköy-Kayseri-Gömeç hatları üzerinde yer alan gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama işleminin yapılacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda, ' Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 24 Mart 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Yerköy-Kayseri-Gömeç hatları üzerinde yer alan gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama işlemi yapacaktır. Bu mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığı üzerinde tehlikeli etkiler oluşturma potansiyeli bulunduğu için, belirli önlemlerin alınması önemlidir' denildi.

Yerköy-Kayseri-Gömeç Hattında İlaçlama Uyarısı

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Yerköy-Kayseri-Gömeç hatları üzerinde yer alan gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama işleminin yapılacağı duyuruldu. yapılan açıklamada, " Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 24 Mart 2025 - 30 Nisan 2025 tarihleri arasında Yerköy-Kayseri-Gömeç hatları üzerinde yer alan gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama işlemi yapacaktır. Bu mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığı üzerinde tehlikeli etkiler oluşturma potansiyeli bulunduğu için, belirli önlemlerin alınması önemlidir. İlaçlama çalışmaları sırasında, belirtilen demiryolu hat kesimleri ve çevresindeki istasyonlarda vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. İlaçlama yapılan alanların çevresine on gün süreyle yaklaşılmaması gerektiği, bu süre zarfında hayvanların otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması ve arıcılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmemesi gerektiği hususu yetkililer tarafından önemle duyurulmuştur. Bu tedbirler, hem insan sağlığını korumak hem de çevreye verilen zararın en aza indirilmesi amacıyla alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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