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Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Heyecan Verici Çalışmalar

Yerköy- Kayseri Yüksek Hızlı Tren Yapım Şantiyesine ziyarette bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Buradaki ekipmanları şantiyeyi görünce heyecanlandık Cenabı Allah devletimize zeval vermesin daha çok versin' dedi.

Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Şantiyesinde Heyecan Verici Çalışmalar

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yerköy-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Yapım Şantiyesine yürütülen çalışmaları incelemek maksadıyla ziyarette bulundu. Yapılan çalışmalardan dolayı heyecan duyduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Ekip, kadro müthiş. Buradaki ekipmanları, şantiyeyi görünce heyecanlandık. Cenabı Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Haber Merkezi

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