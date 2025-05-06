Kartal Kavşağı'nda İşlem Tamam
Kayseri'de Kartal Katlı Kavşağı projesinin ne aşamada olduğu merak edilirken çalışmanın son hali Kartal kavşağının muhtelif noktalarında yer alan bilboardlar ile halka ilan edildi. Bilboardlarda 'Finansman Tamam, Proje tamam, ihale süreci Dünya Bankası ile işbirliği halinde devam etmektedir' ifadeleri yer aldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın hayata geçirdiği Kartal Katlı Kavşağı projesinin hangi aşamada olduğu merak ediliyor, zaman zaman tartışmalara konu oluyordu. Vatandaşlar tarafından merakla beklenen şehrin trafiğini rahatlatacak projede çalışmanın hangi aşamada olduğu bilboardlar ile halka ilan edildi.
Kartal Kavşağı’nda yer alan bilboardlar üzerinde ‘Finansman Tamam, Proje tamam, ihale süreci Dünya Bankası ile işbirliği halinde devam etmektedir’ ifadelerinin yer aldığı görüldü.