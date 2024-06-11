Yerli kapsül piyasaya iddialı girdi

Sivas’ta faaliyet gösteren bir firma deterjanda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla bulaşık makinesi kapsülü üretti. Yaklaşık 4 yıllık uzun ve özverili çalışmanın ardından üretilen kapsülün seri üretimine geçildi.

Sivas’ta kozmetik ve temizlik alanında üretim yaparak dünya devi olarak adlandırılan firmalara ürün satışı yapan Dermokil firması ‘TEMS’ markası altında Türkiye’nin ilk bulaşık makinesi kapsülünü üretti. Yaklaşık 4 yıl boyunca özverili bir şekilde Ar-Ge çalışması yürüten firma, en iyi performansı sunan kapsülü bulmak üzere çalıştı. Hem bulaşık makinesine bakım yapan hem de bulaşıklar üzerinde en etkili performansı gösteren bir ürün elde edildi. Bu ürünün seri üretime geçmesi ile birlikte bulaşık makinesi kapsülü grubunda dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedeflediklerini söyleyen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Karaca, “Türkiye artık kabına sığmıyor ihracatta ciddi boyutlara varan rakamlar oluşturuyoruz. İç piyasada raflarda ciddi anlamda yerli ve milli ürünlerimiz var.” dedi.

“Türkiye kabına sığmıyor”

Yerli ve milli üretimin ülke ekonomisi için çok önemli olduğunu ifade eden Ünal Karaca, “Firma olarak misyonumuz ve vizyonumuz yerli ve milli üretim yapmaktır. Kozmetik sektöründe ve deterjan grubunda genelde dışa bağımlıyız. Milli sermayeyi mümkün olduğunca ülke içerisinde tutmayı kendimize misyon edindik. Bizimle birlikte Türkiye’de çok ciddi üretim yapan firmalar var. Bu firmalar çok güzel şeyler yapıyorlar. Dünyada ve en gelişmiş ülkelerde yapılan ürünlerin çok daha iyisini Türk firmalar yapıyor. Sadece burada sahiplenmek ve destek vermek gerekiyor. Dışarıdan gelen bir ürün asla bizim ürünlerimizden daha kaliteli değil. Ama bizim ürünlerimizden çok çok daha pahalıya satılıyor. Bizimle birlikte Türkiye’de yer alan diğer üreticiler sayesinde dışa bağımlılığın dengesi oluşturulmuş oluyor. Türkiye’de şu anda eskisi gibi tüketen bir toplum yok. Milletimiz artık daha bilinçli ve üretime önem veriyor. Türkiye artık kabına sığmıyor ihracatta ciddi boyutlara varan rakamlar oluşturuyoruz. İç piyasada raflarda ciddi anlamda yerli ve milli ürünlerimiz var. Bu konuda çok ciddi destek verdiğimizi söyleyebiliriz” dedi.

“Pahalı ürün iyi üründür algısı doğru değil”

Vatandaşlarda oluşan pahalı ürün iyi ürün algısının aslında doğru olmadığını ifade eden Karaca, “Pahalı ürün iyi ürün anlamına gelmiyor. Kurumsal bir firmada üretilen iyi ve kaliteli ürün her zaman değerlidir. Türkiye’de bu zaten mevcut. Bilinirliğimiz ve güvenilirliğimiz oldukça yüksek. Tüketici nezdinde destekler her zaman var. Fiyatlarımız oldukça bütçe dostu. Bizim gibi üreticiler olmasaydı geçmişte yaşanan bir ürünü üç, dört, beş katına satma durumu engellenemezdi. Para Türkiye’de kolay kazanılmıyor. Emeğinin ve ürünün kalitesi karşılığında fiyat belirleniyor” şeklinde konuştu.

TEMS 4 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından tüketici ile buluşacak

Ar-Ge ekibinin 4 yıl boyunca özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Ünal Karaca, şu ifadelere yer verdi: “Kapsül üzerinde bizim dört yıllık bir çalışmamız var. Dört yıl içerisinde birkaç tane ara ürünlerimiz oldu. Güncelleştirilmiş son ürünümüz TEMS 4 Etki ile en iyisi diyebildiğimiz ve globalde rekabet edebilecek kaliteyi ulaşmış ürünü yakaladık. Üretim kapasitesi oldukça yüksek bir hat kurduk. Piyasada da böyle bir talep var. Artık biz ürettik, Türkiye tüketsin diyoruz. Bizden 15-20 gün önce çıkaran bir iki tane yerli üreticimiz daha var. Ama bizim dört yıllık bir kamp çalışmamız vardı. Onlar da çok kaliteli, onlar da çok özverili çalışıyorlar. Türkiye’de ciddi bir boşluk vardı. Biz bu alanı böylece fiyat dengesine oturtmak kaydıyla üretmiş olduk” dedi.