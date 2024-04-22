Yeşil proje ile hava kirliliğini azaltacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde hafta sonu büyük bir katılım ile 3 farklı noktada gerçekleşen törende 271 bin 500 fidan toprakla buluştu. Bu proje ile Kayseri’de önemli oksijen kaynağı olan doğal bir ortam oluşturulurken, karbon yutak alanı ile hava kirliliğinin de azaltılması için önemli bir adım atılmış oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve doğa dostu etkinliklerde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdürüyor. Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi Karbon Yutak Alan Ağaçlandırması programı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde gerçekleşti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve şehir protokolünün katıldığı program kapsamında yaklaşık 270 bini aşkın fidan dikildi.

Etkinlik kapsamında 97 bin sarıçam, 95 bin yalancı akasya, 33 bin huş, 14 bin ardıç, 13 bin 744 kuşburnu, 3 bin 756 ahlat, 1.500 titrek kavak, 4 bin Toros sediri, 9 bin 500 ağaççık, çalı ve uzun ömürlü bitki olmak üzere tam 271 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Dikilen fidanlar yılda 2 bin 468 ton karbonu tutacak bir yutak alanı teşkil edecek. Ağaçlandırılan sahanın iklim değişikliği kaynaklı ani ve şiddetli yağışları ve bu sebeple görülen selleri engellemesi, yörenin hava kalitesini artırması öngörülüyor.

Program kapsamında, Erciyes Dağı Tekir Yaylası ve Çevresi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Ali Dağı olmak üzere şehrin 3 noktasında fidan dikimi gerçekleştirildi.