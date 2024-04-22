Kayseri'de ne kadar çocuk nüfusu var?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu.

Kayseri'de ne kadar çocuk nüfusu var?

 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ünü çocuklar oluşturdu. Çocuk nüfusun %51,3'ünü erkek çocuklar, %48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında toplam nüfusun %48,5'ini oluştururken bu oran 1990 yılında %41,8 ve 2023 yılında %26,0 oldu.

Kayseri nüfusunun %27,1’ini çocuk nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında %25,6, 2040 yılında %23,3, 2060 yılında %20,4 ve 2080 yılında %19,0 olacağı öngörüldü.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Baki Ersoy'dan CHP'li Genç'e: 'Yalan söylüyorsun'
Baki Ersoy'dan CHP'li Genç'e: 'Yalan söylüyorsun'
KAYMEK, İngilizce ve Arapça Kursu kayıtlarını başlattı
KAYMEK, İngilizce ve Arapça Kursu kayıtlarını başlattı
Başkan Yalçın, üniversitelilerle Ali Dağı zirvesine ağaç dikti
Başkan Yalçın, üniversitelilerle Ali Dağı zirvesine ağaç dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid Meşal ve İsmail Haniye ile biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid Meşal ve İsmail Haniye ile biraraya geldi
Kayseri'de sağlık çalışanları Filistin için yürüdü
Kayseri'de sağlık çalışanları Filistin için yürüdü
Kayserispor Taraftar Grubu: Kelle İstiyoruz
Kayserispor Taraftar Grubu: Kelle İstiyoruz