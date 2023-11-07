Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi

Hacılar Erciyesspor'un orta saha oyuncusu Selim Başev, Murat 2020 Genç Spor karşılaşması öncesi takım arkadaşları ve taraftarların tezahüratları eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

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  • 07.11.2023 16:35
  • Güncelleme: 08.11.2023 01:19
Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Erciyesspor’un orta saha oyuncusu Selim Başev, Murat 2020 Genç Spor karşılaşması öncesi takım arkadaşları ve taraftarların tezahüratları eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grupta ligin 4. haftasında Hacılar Erciyesspor evinde konuk ettiği Murat 2020 Genç Spor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Karşılaşma öncesi Hacılar Erciyesspor’un orta saha oyuncusu Selim Başev, taraftarın önünde kız arkadaşı Gizem Erdoğan’a sürpriz evlilik teklifi yaptı. Müsabaka öncesi kız arkadaşı Gizem Erdoğan saha içine getiren Selim Başev açılan ’Benimle evlenir misin Gizem’ pankartı önünde diz çökerek yaptığı evlilik teklifine ’Evet’ yanıtını verdi. Başev, aldığı evet cevabın üzerine büyük bir mutluluk yaşadı ve kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı.

Yapılan evlilik teklifiyle yeşil sahada renkli anlar yaşandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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