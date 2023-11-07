Vali Çiçek: 'Kuran'ı hakkıyla okuyacağız, hakkıyla öğreneceğiz ve hakkıyla öğreteceğiz'

Kayseri İl Müftülüğü’nce eğitimini tamamlayan 304 öğrenci için hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Kuran kurslarında ve Hafızlık Proje Okulları’nda eğitimini tamamlayan 304 öğrenci için ’Hafızlık İcazet Töreni’ düzenlendi. Kadir Has Spor Salonu’nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Yusuf Akkuş; "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Böyle bir günü bize yaşattığından dolayı Cenabı Hakk’a hamt ediyorum. İyi ki varsınız. İlimiz aliler durağı. 1 yılın üzerinde 300’ün üzerinde hafız yetiştirdik" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Daire Başkanı İhsan Erkul ise emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Bugün çok özel ve güzel bir anı yaşıyoruz. Şahit olduğumuz bu manzara en güzel sözü söylüyor. Şunu ifade etmeliyim ki; yüce kitabımız Kuranı Kerim bütün insanlığa rehber olarak gönderilen, tek bir harfi dahi değişmeyen ve nesilden nesle nakledilen son ilahi kitaptır. Yeni nesli inşa etme çabasında olan bizler de; hafızlık müessesesine millet olarak sahip çıkıyoruz. Örgün eğitimle birlikte hafızlık modeli meyvelerini vermeye başladı. Burada ciddi emekler var. Burada hafızlık yapan sevgili öğrencilerimiz, akademik öğrenmeden uzak kalmadan, sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetten uzak kalmadan Kuran kursuyla işbirliği içerisinde hafızlıklarını tamamladılar. Temennimiz odur ki, burada gördüğümüz muhteşem manzarada bulunan sevgili yavrularımız, inşallah Kuran’ı hayatları boyunca yüreklerinde ve zihinlerinde taşırlar. İnşallah Kuran’ı anlarlar, Kuran’ı yaşarlar" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Filistin’e düzenlediği saldırılara tepki gösteren Vali Gökmen Çiçek konuşmasına; "Bu salonu dolduran sizler ve bizlerin yüreği paramparça. Gerçekten yüreğimiz sızlıyor. Çünkü; Gazze’de kardeşlerimiz dünyanın gözü önünde katliama uğruyorlar. Ancak oradaki kardeşlerimiz ne olursa olsun, dillerinden Kelime-i Şehadet’i indirmiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar bomba patlatırlarsa patlatsınlar Müslümanlar imanlarından vazgeçmiyorlar. Gazze’de vefat edenlere rahmet diliyorum" şeklinde başladı. Kuran’ı Kerim’in hakkıyla öğrenip hakkıyla öğretilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Çiçek; "Bugün gerçekten benim için de çok heyecanlı bir gün. Çünkü karşımda Allah’ın kelamını, yaradılışın sırrını dillerine ve kalplerine nakşetmiş gençler duruyor. Bugün icazet alacağınız bu törenle beraber şereflerin en büyüğüne sahip olacaksınız. Son zamanlarda sosyal medyada görüyoruz, dünyanın birçok yerinde kutsal değerlerimize, Kuranı Kerim’imize hakaret etmek moda haline getirilmeye çalışılıyor. İçimiz kan ağlayarak bakıyoruz. Ama bunlara verilecek en güzel cevap siz gibi gençlerin Kuranı Kerim’i hıfzetmeleri. Kuran’ı hakkıyla okuyacağız, hakkıyla öğreneceğiz ve hakkıyla öğreteceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve protokol üyeleri, öğrencilere hafızlık belgelerini ve hediyelerini takdim etti.