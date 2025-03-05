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Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirildi.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına katılmak üzere sabah saatlerinde kente geldi. Kayseri protokolünün de katılımıyla merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

Haber Merkezi

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