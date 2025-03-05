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- Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirildi.
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Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi
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