Yeşilhisar Belediyesi'nden çifte zam

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı’nın yetkili olduğu Yeşilhisar Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerin ücretlerini iyileştiren toplu iş sözleşmesi ve Yeşilhisar İmar A.Ş şirketinde çalışan işçilere de ek protokol yapılarak ücretlerinin arttırıldığı bildirildi.

Yeşilhisar Belediyesi’nde gerçekleşen programda konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; “Yeşilhisar Belediyesi’nde kadrolu olarak çalışan üyelerimizin ücretlerine imza altına aldığımız toplu iş sözleşmesiyle yüzde 80 oranda zam yapıldı. Yeşilhisar İmar A.Ş şirketinde çalışan üyelerimize yönelik de maaş ve ücretlerimizin iyileştirilme noktasında talebimiz olmuştu. Belediye başkanımız ve belediye idarecilerimiz her konuda olduğu gibi bizlerin talepleri olumlu karşılamışlar ve İmar A.Ş şirketinde çalışan arkadaşlarımıza da yüzde 65 oranın ek protokol ile zam yapılmıştır. Ayrıca ikramiye sayımız da 36’dan 52’ye çıkmıştır. Yapılan bu çifte zamla hem biz hem de üyelerimiz sevinmişlerdir. Ek protokolümüzde ve toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta Yeşilhisar Belediye Başkanımız Halit Taşyapan’a ve belediye yetkililerine teşekkür ederiz. Ek protokolümüzün üyelerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını dileriz" dedi.

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da belediyenin imkanları nispetinde verebilecekleri zammın en iyi vermeye çalıştıklarını ifade ederek çalışanların aldıkları ücretleri aileleriyle birlikte ağız tadıyla harcama temennisinde bulundu.