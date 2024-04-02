Yeşilhisar'da 13 oy başkanlığı belirledi

Yeşilhisar'da resmi olmayan kesin sonuçlara göre mevcut belediye başkanı Halit Taşyapan, en yakın rakibinden 13 oy farzla alarak, yeniden başkan seçildi.

Yeşilhisar'da 13 oy başkanlığı belirledi
Kayseri GündemEditör

Yeşilhisar’da resmi olmayan kesin sonuçlara göre mevcut belediye başkanı Halit Taşyapan, en yakın rakibinden 13 oy farzla alarak, yeniden başkan seçildi.

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, mevcut Yeşilhisar Belediye Başkanı ve AK Parti Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, en yakın rakibi olan İYİ Parti Yeşilhisar Belediye Başkanı Salih Karagöz’ü 13 oyla geçerek yeniden başkan seçildi.

Yeşilhisar’da resmi olmayan kesin seçim sonuçları şu şekilde:

“AK Parti’nin Adayı Halit Taşyapan, 4 bin 324, İYİ Parti Adayı Salih Karagöz 4 bin 311, CHP’nin Adayı Deniz Onaç bin 198, YRP’nin adayı Mehmet Akif Çetin 324 oy aldı.”

İHA
Kayseri Gündem

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