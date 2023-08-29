Yeşilhisar'da 410 bin metrekare kilitli parke yol çalışması tamamlandı

Yeşilhisar Belediyesi tarafından ilçede yapılan 410 bin metrekare kilitli parke yol çalışması tamamlandı. 

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  • 29.08.2023 11:19
  • Güncelleme: 29.08.2023 11:19
Yeşilhisar'da 410 bin metrekare kilitli parke yol çalışması tamamlandı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, göreve gelmesinden bu zamana kadar kilitli parke yol çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçede yapılan 410 bin metrekare kilitli parke yol çalışması tamamlandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Taşyapan, “Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar 21 kırsal mahallemize Büyükşehir Belediyemizin desteği ile toplamda 380 bin metrekare kilitli parke yol çalışmamızı ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda tamamladık. 2023 yılı içinde ise bu rakam 30 bin metrekare olarak tamamlanacaktır. Toplamda 4 yılı aşkın görev süremizce 410 bin metrekare kilitli parke yol çalışmasını tamamlamış olacağız. Destekleri için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a ve çalışma ekibine teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

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