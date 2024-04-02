Yeşilhisar'da İYİ Parti'nin Adayı Karagöz seçim sonuçlarına itiraz etti

2024 Yılı Mahalli İdari Seçimleri sona erdi. Kayseri Yeşilhisar’daki seçim sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı Adayı Halit Taşyapan, 4 bin 324 oy alarak yüzde 41,9 ile kazanırken İYİ Partili Adayı Salih Karagöz, 4 bin 311 oy alarak yüzde 41,77 oranla ve 13 oy fark ile kaybetti. İYİ Partili Aday Salih Karagöz ve parti teşkilatının ise İlçe Seçim Kurulu’na itirazları sürüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karagöz, açılan sandık oranı yüzde 100 olup 32 oy fark ile galibiyetlerinin tescillendiğini ancak ilerleyen süreçte oy farkının 20’ye gerilediğini ve daha sonrasında 13 oy fark ile kaybettiklerinin açıklandığını söyleyerek “YSK’yla ilgili sürecin takipçisiyiz, vatandaşlarımızın oylarını yedirmeyeceğiz” dedi.