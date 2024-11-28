Yeşilhisar Fay Zonu'nda Büyük Deprem Riski: Kayseri'deki Aktif Fay Hattı 6,97 Mw'lik Sarsıntıya Sebep Olabilir

MTA'nın Şubat 2024 tarihli raporuna göre, 40 km uzunluğundaki bu aktif fay hattının tamamının kırılması durumunda 6,97 Mw büyüklüğünde büyük bir deprem meydana gelebileceği belirtildi.

Yeşilhisar Fay Zonu, Erciyes Çek-ayır Havzası'nı batıdan sınırlandıran, doğuya eğimli normal faylardan oluşuyor ve Gülbayır köyünden Hacıbeyli köyüne kadar uzanıyor. Fay zonunda geçmişteki depremlerle ilgili yapılan incelemelere göre, Milattan önce 1346’dan Milattan sonra 483 yılına kadar dört büyük sarsıntı kaydedildi. Adnan Evsen, bölgedeki deprem tehlikesine karşı alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulundu.