Yeşilhisar Millet Bahçesinde ağaçlandırma yapıldı

Yeşilhisar Millet Bahçesi’ni yeşillendirmek için ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. KAYMEK kursiyerleri ve öğrencileri de çalışmaya katıldı. Katılımcılara ve yapılan çalışma için teşekkürlerini dile getiren Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan “Millet Bahçemizi geçtiğimiz yıl 29 ekimde halkımızın hizmetine sunmuştuk. Yazın serinleme noktası olan millet bahçemiz halkımız tarafından yoğun ilgi gördü. Bizlerde buranın çevresinin ve yamaçlarının ağaçlandırma çalışmasını belli program aralığında Büyükşehir Belediyemizin desteği ile başlattık. İnşallah ilçemizin ismine yakışır şekilde Millet Bahçemizin yeşillendiğini fidanların büyüdüğünü ilerleyen süreçte göreceğiz” dedi.