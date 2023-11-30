Yeşilhisar yollarına 32 milyon TL'lik yatırım tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın merkez mahalleler kadar kırsal bölgelerin de ihtiyacının giderilmesi doğrultusundaki talimatlarıyla, kırsal mahallelerdeki asfaltlama faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Yeşilhisar’ın kırsal mahallelerinde toplam 25 bin 500 ton asfalt kullanılan 16 kilometrelik yolda çalışmalarını tamamladı.

Kayseri’nin Soğanlı ve Erdemli vadileri ve şifalı içmeceleri ile ünlü ilçesi Yeşilhisar’da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, İçmece Mahallesi ile Kayadibi Mahallesi hattı, İçmece Mahallesi, Kuşçu Mahallesi, Kovalı Mahallesi hattı ile Yeşilhisar merkez mahallesi yollarındaki bitümlü sıcak karışım asfalt yapımını tamamladı.

25 bin 500 ton asfalt kullanılan 16 kilometrelik yolda 32 milyon TL’lik yatırım

Yeşilhisar ilçesi merkezi ve mahallelerinde Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan toplam 16 kilometrelik yol çalışması, 25 bin 500 ton bitümlü sıcak karışım asfalt kullanılarak tamamlandı. Yapılan çalışmaların ve kullanılan malzemelerin mali karşılığı ise 32 milyon TL oldu.

Kırsal bölgelerde de konforlu ve güvenli ulaşım imkânı

Ulaşıma özel önem veren Başkan Büyükkılıç’ın kent merkezindeki ulaşım konfor ve güvenliğini arttıran çalışmalarının yanı sıra kırsal bölgelerde de gerçekleştirdiği yol çalışmalarında Büyükşehir, bitümlü sıcak karışım asfalt kullanarak halkın hizmetine sunduğu yollarda, vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sağladı.