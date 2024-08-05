Yıkım durduruldu, yumurtalar taşındı

Kayseri'nin Talas ilçesinde yıkımı yapılan binanın çatı katına yuva yapan güvercinin yumurtaları özenle taşındı.

Yıkım durduruldu, yumurtalar taşındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde yıkımı yapılan binanın çatı katına yuva yapan güvercinin yumurtaları özenle taşındı.

Talas Belediyesi tarafından Harman Mahallesi 62 Evler’de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarında binanın çatı katında inceleme yapan ekipler, bir çift güvercin yumurtası ile karşılaştı. Yıkımı durduran ekipler yumurtaların zarar görmemesi için hassas bir çalışma gerçekleştirdi. Önce bir karton kutuya yeni bir yuva yapıldı, ardından da yumurtalar bu yuvaya konularak güvenli bir yere taşındı.

Son olarak da anne güvercinin yeni yuvasında yumurtalarla buluştuğu gözlemlenerek operasyon tamamlandı.

Yıkım durduruldu, yumurtalar taşındı
Yıkım durduruldu, yumurtalar taşındı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yer bilimleri Uzmanı İçelli: 'Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi pasif durumda olan volkanizmadır'
Yer bilimleri Uzmanı İçelli: 'Erciyes fayının son 15 bin yılda çalışmama sebebi pasif durumda olan volkanizmadır'
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Tabancayla vurdular, araçla alıp sokakta bıraktılar
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Kayseri'de 'torbacı' operasyonu
Çopuroğlu'ndan Şehir Hastanesi'ne çat kapı ziyaret
Çopuroğlu'ndan Şehir Hastanesi'ne çat kapı ziyaret
O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu
O viyadükte bir gencin daha cesedi bulundu
Yetiş Ayyıldız, Türk mitolojisini derilere işleyerek tarihin derinliklerine götürüyor
Yetiş Ayyıldız, Türk mitolojisini derilere işleyerek tarihin derinliklerine götürüyor