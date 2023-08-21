Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde alt yapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor

İlçede ihtiyaç görülen tüm sokak ve caddelerde altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Sırasöğütler Caddesi, Deniz Sokak ve Hulusi Akar bağlantılarında alt yapı ve asfalt yol yapıyor.

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  • 21.08.2023 15:33
  • Güncelleme: 21.08.2023 16:24
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde alt yapı ve asfalt çalışmaları devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede ihtiyaç görülen tüm sokak ve caddelerde altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde Sırasöğütler Caddesi, Deniz Sokak ve Hulusi Akar bağlantılarında alt yapı ve asfalt yol yapıyor.

Ulaşımın önemini vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallede yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, “Yol çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yıldırım Beyazıt Mahallesindeyiz. Mahallemizde bulunan Sırasöğütler Caddesi, Deniz Sokak ve Hulusi Akar bağlantılarında alt yapı, kaldırım ve yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dolasıyla hummalı bir çalışmasının içerisindeyiz. 2 kilometre ana yol ve 6 sokak üzerinde alt yapı çalışmalarımızın tamamı bitmiş durumda. Yapmış olduğumuz bu yeni hat Yıldırım Beyazıt’a yaptığımız kentsel dönüşüme ve yeni yaptığımız okullara kadar ulaşan bir hat. Sıcaklarda yoğun bir şekilde çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik içerisinde nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Yapmış olduğumuz yeni yollarımız ilçemize hayırlı ver uğurlu olsun” dedi.

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İHA

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