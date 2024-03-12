Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde kat karşılığı 2 bloğun ihalesi yapılacak

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 2 blok 32 adet daire, 3 adet dükkân ve 36 adet daire, 3 adet dükkân için 20 Mart Çarşamba günü kat karşılığı ihale düzenleyecek.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni, konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları inşa ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kentsel dönüşümle alakalı Melikgazi’mizde büyük bir hamle başladı. Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Yıldırım Beyazıt ve son olarak da Çorakçılar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Kentsel dönüşüm sürecini yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. İlçemizin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşümde en önemli çalışmalarımızdan birini de Yıldırım Beyazıt Mahallesinde yapıyoruz. Burada fiziki ömrünü tamamlamış gecekondu ve metruk yapılar yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt 1. Etap kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlandı, bitmek üzere. Yıldırım Beyazıt 2. Etap için anlaşmalarımız da tamamlanmıştı. Burası için kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz. Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılacak iki ihalemiz 20 Mart Çarşamba günü saat 13.30 ve 14.00’de düzenlenecek. İhaleden sonra bu bloklarımızın yapımını da kısa zamanda bitireceğiz. İhalemize katılmak isteyen tüm müteahhit firmalarımızı bekleriz” dedi.