Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde toplu temizlik çalışması yapıldı

Nezih ve temiz bir çevre için her mahallede toplu temizlik çalışmasına başlayan Melikgazi Belediyesi, bu hafta da Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde tüm ekiple beraber genel çevre temizliği yaptı.

Temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceklerini ve bahar ayında her mahallenin temiz olması için çalışmaları artırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye personelimiz her hafta toplu temizlik yaparak sokakları temizliyor. Ekiplerimiz kepçe, kamyon, büyük ve küçük süpürge, konteyner yıkama aracı, çöp aracı ve ilaçlama araçlarıyla çalışarak mahalle temizliğini gerçekleştirdiler. Toplu temizlik çalışması ile mahalleleri köşe bucak temizliyoruz. Vatandaşlara hijyenik yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz. Belirlenen program dahilinde çöp konteynerları, yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar, boş arsalar, cadde ve sokakların temizliği yapılarak dezenfekte ediliyor. Böylece tüm mahallelerimizde daha güzel bir hizmet vermiş oluyoruz. Tam kadro büyük bir ekip Yıldırım Beyazıt Mahallemizde toplu temizlik çalışması yaparak mahallemizi tertemiz hale getirdi. Her hafta farklı mahallede yine bütün personelimiz ile birlikte mahalle temizliği devam edecek. Tüm mesai arkadaşlarıma gayretli çalışmaları için teşekkür ederim” diye konuştu.