Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki ulaşımı kolaylaştıracak geniş çaplı kavşak çalışması hızla devam ediyor

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde bulunan Olgunlar Caddesi ile Uzay Caddesi’ni birleştiren büyük bir kavşak çalışması gerçekleştiriyor.

Sivas Caddesi ile Mustafa Şimşek Caddesi’ni Hulusi Akar Bulvarı’na entegre edecek olan bu kapsamlı kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, projenin tamamlanmasının ardından ulaşımın daha akıcı hale geleceğini ifade etti.

"Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ni daha da güzelleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor"

Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki imar uygulamalarının hız kazanmasıyla birlikte, geniş kapsamlı çalışmalarla bölgenin estetiğini yenilediklerini belirten Başkan Palancıoğlu, “Yıldırım Beyazıt Mahallesi, özellikle geçtiğimiz yıl başladığımız ve bu yıl da devam eden çalışmalarla çok daha farklı bir mahalle konumuna ulaşacak inşallah. Bunun sebebi de yapmış olduğumuz imar uygulamalarıdır. Mahkemelerin birçoğu sonuçlandı ve 18 uygulamalarımızın çoğu tamamlandı. Açılamayan yolları açıyor, gecekondu yapıları kaldırıyor ve yapılamayan parkları yapıyoruz. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde geniş kapsamlı çalışmalarımız başlamış oldu. Özellikle öncelikle altyapılar tamamlanıyor, akabinde peyzaj düzenlemesi, kaldırımlar ve yollar yapılıyor. Şu anda Olgunlar Caddesi ile Uzay Caddesi’nin kesişimindeyiz. Burada çok büyük bir kavşak çalışması gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada hem kavşak hem yollar düzenlenmiş oluyor. Özellikle Mustafa Şimşek Caddesi ve Sivas Caddesi aksı olarak Olgunlar Caddesi’nin Hulusi Akar Bulvarı’na bağlanması, ulaşımı rahatlatacak önemli bir aks çalışması olarak tamamlanacak inşallah. Burada, Hulusi Akar Bulvarı ile Mustafa Şimşek Caddesi arasında kalan ara kılçık hatları da iyileştiriyoruz. Yeni genişlettiğimiz yollar var. Kaldırımlar yapıyoruz ve yeni parklar yapacağız. Dolayısıyla, Yıldırım Beyazıt Mahallesi çok çok daha güzelleşmiş olacak. Özverili çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tertemiz, çok güzel bir iş çıkarttılar. İnşallah buradaki vatandaşlarımız oldukça rahatlayacak. Tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi.