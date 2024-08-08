Yıldırım Beyazıt'ta 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları'nın temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 6 blok, 202 daireden oluşan ’2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutları’nın 9 Ağustos Cuma günü temel atma törenini gerçekleştirecek.

Melikgazi’de gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin imajını yenileyen, kentsel dönüşüme verdiği önemle adından söz ettiren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, temel atma törenine tüm vatandaşları davet ederek şunları söyledi;

"Melikgazi Belediyesi olarak Yıldırım Beyazıt, Anbar, Kazım Karabekir, Çorakçılar, Battalgazi, Altınoluk Mahallelerimizde başarıyla yürütmüş olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmalarımız ile ömrünü tamamlamış, atıl durumda bulunan binaların yerine, depreme dayanıklı, konforlu daireler kazandırarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. ’Önce insan’ diyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, onları memnun edecek çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız kapsamında binlerce vatandaşımızı depreme dayanıklı, konforlu, nitelikli dairelerimize kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi çalışmalarımız burada bitmiyor. Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 1. Etap projemiz kapsamında 6 blok, 228 adet daire ve 12 adet dükkandan oluşan kentsel dönüşüm çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. 09 Ağustos Cuma günü Yıldırım Beyazıt Mahallemizde 2+1, 3+1, 3,5+1 dairelerden oluşan 6 blok, 202 daire ve 14 adet dükkan için 2. Etap Kentsel Dönüşüm Konutlarımızın temel atma törenini gerçekleştirerek, mahallemizi yeni bir görünümüne kavuşturmak için botuna basıyoruz. 09 Ağustos Cuma günü saat 17.30’da Yıldırım Beyazıt Mah. Dr. Sami İpek Bulvarı’nda gerçekleşecek olan temel atma törenimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir. Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olsun.”