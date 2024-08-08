Talas'a 95 milyonluk yeni kaynak

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait ihaleyle satışa çıkarılan arsalardan yedisi satıldı. Satışlardan 95 milyon liralık gelir elde edilirken, bu para belediyenin yeni yatırım ve hizmetlerine kaynak olarak kullanılacak.

Belediye Meclis Salonu’nda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında yapılan ihale sonucunda, Başakpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 3 konut arsası, Endürlük Mahallesi’ndeki 1 ticaret arsası, Reşadiye Mahallesi’nde bulunan 2 konut arsası ve Harman Mahallesi’nde yer alan 1 daire sahiplerini buldu.

“Alana satana hayırlı olsun"

İhalenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Mülkiyeti Belediyemize ait olan hem ticaret arsası hem konut arsası ve daire satacağımız yerlerin ihalesini yapacağız. Katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Satışlarımız alana, verene, ülkemize, şehrimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İhale sonucunda Başakpınar ve Reşadiye mahallelerindeki satışı yapılan konut arsaları, Endürlük Mahallesi’ndeki ticaret arsası ve Harman Mahallesi’ndeki daire ile birlikte toplam 95 milyon gelir elde edildi.