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  • Yılkı atlarıyla fotoğraf çekilmek isteyen aileye zorbalık yapan 4 kişi serbest bırakıldı

Yılkı atlarıyla fotoğraf çekilmek isteyen aileye zorbalık yapan 4 kişi serbest bırakıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1'i çocuk 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yılkı atlarıyla fotoğraf çekilmek isteyen aileye zorbalık yapan 4 kişi serbest bırakıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde yılkı atlarının fotoğrafını çekmek isteyen aileden para talep eden, atlarla önünü keserek tehdit eden 1’i çocuk 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ö. ailesiyle birlikte İstanbul’dan Kayseri’ye geldi. Hürmetçi Sazlığı’ndaki yılkı atlarını görmeye giden aileden, atların sahibi olduklarını iddia ederek aileden para talep eden şahıslar, kendilerine küfür etti ve kırbaçla vurdu. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı. ’Tehdit’, ’kasten yaralama’, ’hakaret’ ve ’mala zarar verme’ suçlarından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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