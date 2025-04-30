YMM Bağırgan: “Vergi tahsilatı hedefin gerisinde”

Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Mali Gündem" programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz'ın sorularını yanıtladı. Matrah artırımı ve yaptırımı hakkında bilgiler veren Yeminli Mali Müşavir Muhammed Kutub Bağırgan: “Matrah artırımı ya da yapılandırmanın gelip gelmediğini önceden söylemem pek de mümkün değil. Bunun için belli bazı köşe taşlarının yerine oturması gerekiyor. Ancak bu köşe taşlarının havayı kokladığımız takdirde, özellikle Ankara'yı veya Türkiye genelindeki ekonomi konjektürü, kokladığımız takdirde bu köşe taşlarının nereye oturacağını da az çok öngörebiliyorsunuz. Özellikle böyle zaman daraldıkça. Şimdi en yakın tarihli af veya diğer adıyla yapılandırma ve matrah arttırma yasası7440 sayılı kanundu. Bu 7440 sayılı kanun 2023 yılında gelmişti ve apar topar genel seçim öncesi gelmişti. Genel seçim öncesi gelmiş olması evet bir manada önemli. Neden? Sahayı biraz rahatlatmak, seçime insanları biraz oyu maksimizasyonu düşünerek seçimi hazırlamak için bir konjöktür, ortada bir gerçek var, realite var. Neyi? Bu seçim gerçeği. Böyle bir yasanın çıkmış olması manalı. Ancak şu an için özellikle bir orta vadeli ekonomik program var ve bu programın sonunda, günün sonunda yine dediğini yapmış ve toplumsal refahı yeniden yerine getirmiş ya da getirmeyi hedefleyen bir iktidar var. Neden? Daha önceki zamanlarda bir refah dönemi olmuştu. Aynı refah dönemini tekrardan bu toplumuna yaşatmak isteyen bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu iktidar erken seçime gitme ihtimalini ben çok zayıf görüyorum. Erken seçim olmadığı, olmayan bir dönemde matrah artırım yasası çıkar mı? Bunun örneğini de gördük. Aslında 7143 sayılı kanun da aynı şekilde seçim olmadığı bir döneme denk gelerek çıkmıştı, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devlet tarafından kamu harcamalarında hedeflenen kamu harcamasıyla gerçekleşen kamu harcamasının arasında herhangi bir sorun yok. Yani aslında ilk çeyrek verileri, yani Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki çeyrek verilerine baktığımız zaman kamu harcamalarında büyük bir sapma yok. Ancak hedeflenen vergi tahsilatı gelirleri noktasında büyük bir cari açık var bu noktada. Yani dolayısıyla vergi gelirlerinin istediği şeyi alamayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yani devletin kendisi ne yapacak? Bütçe açığı vermeye başlıyor. Bütçe açığı zaten enflasyon varsa cari açık. Varsa bir ülkede durgunluk, resesyon ihtimalleri değerlendiriliyor. Biliyorsunuz özellikle mini durgunluk dönemindeyiz veya sektörde resesyonlar yaşıyoruz. Durgunluk senaryoları da ortaya konuşlu bir ortamda. Ama bir de bütçe açığı gibi bir sorunla karşılaşırsak ki bu iktidarın 2002'de iktidara geldikten sonra en başta yaptıklarından bir tanesi bütçe dengesidir” ifadelerini kullandı.