Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 385 kişi kamu tesislerine yerleştirildi
Kayseri'de dün saat 16.00 itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra 16 ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahsur kalma ve trafik kazası ihbarı alındı. Ekipler ise 755 kişinin etkilendiğini 385 kişinin de kamu tesislerine yerleştirildiğini bildirdi.
Kayseri’de kar yağışından sürücüler olumsuz etkilendi. 16 ilçeden ise toplam 138 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 118’i mahsur kalma, 20’si ise trafik kazası şeklinde kayıtlara geçti. Yaşanan olumsuz hava koşullarından toplam 755 vatandaş etkilenirken, müdahale çalışmaları AFAD koordinasyonunda yürütüldü.
Afet ve acil durumlara müdahalede; Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından Anda, İHH, Gökbörü ve Yesevi ekipleri de sahada görev yürütttü. Çalışmalar sonucunda, 385 vatandaş kamu tesislerinde misafir edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.