  • Haberler
  • Asayiş
  • Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 385 kişi kamu tesislerine yerleştirildi

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 385 kişi kamu tesislerine yerleştirildi

Kayseri'de dün saat 16.00 itibariyle etkili olan yoğun kar yağışı, şehir merkezinin yanı sıra 16 ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahsur kalma ve trafik kazası ihbarı alındı. Ekipler ise 755 kişinin etkilendiğini 385 kişinin de kamu tesislerine yerleştirildiğini bildirdi.

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi: 385 kişi kamu tesislerine yerleştirildi

Kayseri’de kar yağışından sürücüler olumsuz  etkilendi. 16 ilçeden ise toplam 138 ihbar yapıldı. Bu ihbarların 118’i mahsur kalma, 20’si ise trafik kazası şeklinde kayıtlara geçti. Yaşanan olumsuz hava koşullarından toplam 755 vatandaş etkilenirken, müdahale çalışmaları AFAD koordinasyonunda yürütüldü. 

Afet ve acil durumlara müdahalede; Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarından Anda, İHH, Gökbörü ve Yesevi ekipleri de sahada görev yürütttü. Çalışmalar sonucunda, 385 vatandaş kamu tesislerinde misafir edilerek güvenli bölgelere yerleştirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Annesini yağmaya teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Annesini yağmaya teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Kayserispor - Kasımpaşa maç biletlerine yoğunluk nedeniyle gişe mesaisi uzadı
Kayserispor - Kasımpaşa maç biletlerine yoğunluk nedeniyle gişe mesaisi uzadı
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi yakalandı
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi yakalandı
Erciyes KSS Kooperatifi, olağan genel kurulu gerçekleştirildi
Erciyes KSS Kooperatifi, olağan genel kurulu gerçekleştirildi
CHP Kayseri İl Başkanlığı: 'Sizleri tartışma yaratmak yerine çözüm üretmeye davet ediyoruz'
CHP Kayseri İl Başkanlığı: “Sizleri tartışma yaratmak yerine çözüm üretmeye davet ediyoruz”
Kayseri'de tarihi ve doğal zenginlikleri ile Koramaz Vadisi
Kayseri’de tarihi ve doğal zenginlikleri ile Koramaz Vadisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!