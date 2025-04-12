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  • On Bir Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

On Bir Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Gesi Caddesi'nde buzlanma nedeniyle 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

On Bir Aracın Karıştığı Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Gün içerisinde yağan karın ardından oluşan buzlanma, 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına yol açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazanın ardından yolda tuzlama çalışması yapılırken, hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Haber Merkezi

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