Yol Kesen Meşaleciler cezadan kaçamadı
Kayseri'de çevreye rahatsızlık veren bir olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
"Yol Kesip Meşale Yaktılar" konulu paylaşımın ardından yapılan çalışmalar neticesinde, olaya karışan araç ve sürücü tespit edilerek cezai işlem uygulandı.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde, kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren bu davranışların cezasız kalmadığı bir kez daha gösterilmiş oldu. Emniyet güçleri, benzer olayların önüne geçmek için denetimlerine aralıksız devam edeceklerini belirtti.