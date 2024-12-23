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Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 2 Kişi hakkında yasal işlem

Kayseri'de Terörle Mücadele (TEM) ekiplerinin bir haftalık titiz çalışmaları sonucunda, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kayseri'de FETÖ Operasyonu: 2 Kişi hakkında yasal işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, yürüttükleri operasyonlarla örgütle bağlantılı şahısları tespit ederek, gerekli adli işlemleri gerçekleştirdi.

Bu operasyon, FETÖ ile mücadelede kararlılığın ve etkinliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Kayseri'de güvenlik güçlerinin bu tür operasyonlarla terör örgütlerine karşı mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Haber Merkezi

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