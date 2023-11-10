Yoldan çıkan otomobil takla attı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahallesi İhsan Ketin caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 38 EN 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.