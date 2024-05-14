Vali Gökmen Çiçek: 'Fuar, Kayseri'nin huzuru açısından da çok önemli'

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR himayelerinde gerçekleşen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açılışı yapıldı. Çeşitli sektörlerden 200 firmanın katılımıyla iş arayan ve işverenin buluştuğu fuarın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve sanayiciler katıldı.

Hem firmalar hem de iş arayan vatandaşlarımızın ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Vali Gökmen Çiçek, “200 firmanın 5 bin 750 kişiyi istihdam etmeye ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Birçok firmamızın ve vatandaşımızın iş konusunda anlaştığını duyduk, fuarımız umarız ki ihtiyaç duyulan 5 bin 750 kişiyi firmalarla buluşturacak. Mühendislerimiz de fuara katılım sağladı, yarın da üniversitelerimizin son sınıf öğrencileri katılacak. Bu fuar yalnızca istihdam ve ihracatı artırma açısından değil; Kayseri’nin huzuru için de önem arz ediyor. Çalışmak, haneye ekonomik getiriden ziyade huzur getirir. Bir kişi dahi işe girse bunu başarıdan sayarız ancak tahmin ediyoruz ki fazlaca istihdam sağlayacağız” dedi.

5 bin 750 işçi açığının bir günde kapatılmasının mümkün olmadığını, iş arayanlar ile firmalarının personel aradığı alanların tam olarak örtüşememe ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Vali Çiçek, “İstihdam açığını tamamen kapatamasak da çok ciddi katkılar sağlanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.