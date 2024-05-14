CHP’li Özgür Özer: “Kayseri parsel parsel satılıyor”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi Birinci Oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında bugün gördüğünüz üzere Kayseri parsel parsel satılıyor. Biz bugün 5 parselin ihaleyle satışına Cumhuriyet Halk Partisi olarak itiraz ettik. Bu parsellerin metrekareleri belli değil, biz bunu Meclis’te onaylayacağız ama neden metrekareleri belli değil gibi bir tepkimiz oldu. Ayrıca bu arsaların neviyatı belli değil. Bir Meclis üyesi burada onay verecek ama bu alanların metrekaresi nedir? Konut alanı mı? Ticaret alanı mı? Hastane alanı mı olduğuna dair hiçbir bilgi verilmemiş. Ayrıca hiçbirinin bedel bilgisi de mevcut değil, satışa konu asaya 10 milyon mu verilecek 100 milyon mu verilecek hiçbir bilgi yok. Ayrıyeten bu arsalar neden satılıyor, Ankara’nın eski dönemine dönüyoruz galiba maalesef Kayseri parsel, parsel satılıyor” ifadelerini kullandı.