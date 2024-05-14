AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı: 'Tek başına bir fuar işsizlik problemlerini çözmez'

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR himayelerinde gerçekleşen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı açılışı yapıldı. Çeşitli sektörlerden 200 firmanın katılımıyla iş arayan ve işverenin buluştuğu fuarın açılışına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve sanayiciler katıldı.

Fuarın istihdam alanında başarıya ulaşmasını dileyen AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı: “Tek başına bir fuar işsizlik problemlerini çözmez çünkü bunlar derinliği olan sosyal problemler aynı zamanda fakat bu bir kilometre taşı zaten sayın Valim de bizler de özellikle mesleki eğitim konusunda istihdam edilmesi gereken arkadaşlarımızın yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin özendirilmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bu fuarda somut çıktıları olacak net neticeler alabileceğimiz çok önemli bir faaliyet gerçekten şehrimizin bütün resmi ve sivil kurumların el birliğiyle ortaya çıkmış muhteşem bir portredir. Bu fuarla bir kişiyi istihdam edebilirsek, bir kişiye huzur verebilirsek, bir kişiye gelir kaynağı olabilirsek başarı elde edeceğiz” şeklinde konuştu.