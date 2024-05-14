Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi'ne Kentsel Dönüşüm

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde kentsel yenileme çalışmaları yaparak şehrin merkezini güzelleştireceklerini belirtti.

Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi'ne Kentsel Dönüşüm
Kayseri GündemEditör

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde kentsel yenileme çalışmaları yaparak şehrin merkezini güzelleştireceklerini belirtti.

Melikgazi’nin birçok yerinde hayata geçirdiği kentsel yenileme çalışmaları ile ilçenin görünümünü güzelleştiren Başkan Palancıoğlu, şehir merkezini güzelleştirecek yeni projesi Hunat Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirecekleri kentsel yenileme çalışmaları hakkında şunları söyledi:

“Hunat Mahallemizde ve Cumhuriyet Mahallemizde kentsel yenileme yapacağız. Kazancılar Çarşısı ve Gön Han ile şehir merkezini güzelleştirmeye başlamıştık. Şehrin merkezini misafir odası olarak tasarlıyoruz. Şehrin içinde en yoğun kullanılan alanlar olduğu için bizim de bu alanları elimizden geldiğince güzelleştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda Eski Dedeman Okulu’nun bulunduğu alanda hayata geçirdiğimiz projemizle ömrünü tamamlamış betonarme binayı kaldırarak yerine, şehrin merkezine devasa bir yeşil alan kazandırarak görkemli bir park yaptık. Burada bulunan Eski Nazmi Toker Binasını yenileyerek içerisinde sanat atölyelerinin olduğu, çeşitli eğitimlerin, kurslarının verildiği, sergilerin yapıldığı bir sosyal merkez haline getirdik. Şehrin en güzel sosyal merkezlerinden biri olacak projemiz sanat atölyelerinin olduğu, eğitim kurslarının, konserlerin verildiği bir yaşam merkezi olacak. Şehrin merkezini güzelleştirecek çalışmalarımız arasında Gön Han bizim için önemliydi. Şimdi buraya fonksiyon kazandırıyoruz. Hemen akabinde Vezir Hanı’nı alıyoruz. Burası Gön Han ile birlikte sanıyorum Kayseri’nin kültür ve sosyal programlarının yapılacağı en önemli mekan olacak. Gön Han ile Kazancılar Çarşısı bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şehrin merkezine dokunarak mümkün oldukça güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat Mahallesi bu dönem bizim önceliğimiz olacak. Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi kentsel yenileme çalışmalarımız şimdiden Melikgazi’mize hayırlı olsun.”

Başkan Palancıoğlu kentsel yenileme çalışmaları ile vatandaşların hayat standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi'ne Kentsel Dönüşüm
Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi'ne Kentsel Dönüşüm
Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi'ne Kentsel Dönüşüm
Hunat ve Cumhuriyet Mahallesi'ne Kentsel Dönüşüm
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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