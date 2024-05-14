Şaban Çopuroğlu: 'Kayseri'nin talepleri için bakanlık bakanlık gezmeye devam edeceğiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB ile Mersin limanı arasındaki tren hattı talebinin tasarruf tedbirlerine takılmayarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kabul edildiğini söyleyerek, “Kayseri’nin talepleri için bakanlık bakanlık gezmeye devam edeceğiz” dedi.

Sanayicilerin taleplerinin ardından ilk iş olarak bakanlığa gittiklerini söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Bundan bir süre önce 25 Nisan’da sayın bakanımız Mehmet Şimşek’i ziyaret ettiğimizde özellikle Kayseri için önem arz eden ve Kayseri OSB’den limana giden demir yolu hattı Kayseri’de tek. Yani sadece gidiş ya da sadece dönüş istikameti kullanılabiliyor. Ancak bu gelişen Kayseri’nin ihracatına katkı sağlayacağını düşündüğümüz tren yolunun çift hat olmasını defalarca ifade edildi. Daha önceki yıllarda da ifade edildi. Biz göreve geldiğimizde de özellikle OSB başkanımız ve yönetimimizden bu tür talepler geldi. Biz de bu taleplere duyarsız kalmamak adına bir televizyon programında konuyla alakalı girişimimizi sorduktan birkaç gün sonra soluğu sayın bakanımızın yanında aldık. Orada özellikle bakanımıza bu konuyu izah ettik. Bunun Kayseri’nin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir konu olduğundan bahsettik. Zaten kendisi de biliyor” dedi.

Çopuroğlu, Kayserinin talepleri için bakanlık bakanlık gezmeye devam edeceklerini söyleyerek, “Çok şükür neticede bakanımız sırf Kayseri için değil ama diğer illerden belki birkaç tane daha olabilir bunlarla alakalı OSB’den liman hatlarına olan hatların 2’ye çıkarılması veya yeniden inşası ile alakalı tasarruf tedbirlerinin bu kadar sıkı uygulanmasına sıkı tasarruf tedbirleri açıklanmasına rağmen bunun kapsam dışında tutulup yatırım yapılabilecek alanlar içine alınmış olmasının Kayserimiz için bir şans olduğunu düşünüyorum. Burada sanayicilerimizin bize verdiği özellikle yoğun destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Biz Kayseri Milletvekili olarak devam ettiğimiz müddetçe, Kayseri’nin hizmetleri, sıkıntıları, düşünceleri, talepleri doğrultusunda bakanlık bakanlık gezmeye devam edeceğiz. Tek tek anlatmaya devam edeceğiz. Tüm derdimiz kaygımız Kayseri’ye bir katkımız olsun. İnşallah bu da hayata geçtiğinde şehrimiz bir kat daha ihracat ve ulaşım için hazır olacak. Çünkü bu dönemde lojistik çok önemli olmaya başladı. Bu çerçevede bunun hayata geçiyor olmasından sanayicilerimiz kadar ben de mutlu olacağımı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.